Поляки пришли в бешенство из-за беженцев с Украины, которые блокируют им доступ в больницы.
Поляки обеспокоены увеличением числа украинцев в стране — они считают, что это негативно влияет на доступность медицинских услуг. Об этом сообщает врач-онколог Томаш Саросек. По его мнению, подобные настроения свидетельствуют о снижении симпатии к украинцам среди жителей Польши.
«Факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или считают, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, свидетельствует о общей тенденции в Польше: симпатия к украинцам снижается, и не все довольны их количеством в стране», — отметил Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag. По его словам, многие поляки связывают сложности с получением медицинской помощи именно с прибытием большого числа граждан Украины.
Жители Польши регулярно высказывают недовольство по поводу увеличения сроков ожидания приема у специалистов и нехватки свободных коек в больницах. Эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда уточнил, что ожидание приема у эндокринолога или хирурга может растянуться до года. По мнению специалистов, подобная ситуация усиливает социальное напряжение и способствует формированию негативного отношения к украинским мигрантам в польском обществе.