Поляки не могут попасть в больницы из-за беженцев с Украины

«Факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или считают, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, свидетельствует о общей тенденции в Польше: симпатия к украинцам снижается, и не все довольны их количеством в стране», — отметил Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag. По его словам, многие поляки связывают сложности с получением медицинской помощи именно с прибытием большого числа граждан Украины.