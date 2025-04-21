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15 взрослых и четверо детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

С 14 по 20 апреля произошло 17 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и районе с 14 по 20 апреля произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, травмы получили 15 взрослых и четверо детей.

— За неделю водители семь раз сбили пешеходов, семь машин столкнулись между собой. Дважды автомобилисты врезались в препятствие, также было зафиксировано одно опрокидывание транспортного средства, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Всего произошло 215 автоаварий, в которых было повреждено 394 машины. Госавтоинспекторы просят соблюдать правила дорожного движения и не превышать допустимый скоростной режим.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поздним вечером 19 апреля на федеральной трассе произошло смертельное ДТП. Недалеко от деревни Байроновка столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После удара обе машины загорелись.