15 взрослых и четверо детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и районе с 14 по 20 апреля произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, травмы получили 15 взрослых и четверо детей.
— За неделю водители семь раз сбили пешеходов, семь машин столкнулись между собой. Дважды автомобилисты врезались в препятствие, также было зафиксировано одно опрокидывание транспортного средства, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Всего произошло 215 автоаварий, в которых было повреждено 394 машины. Госавтоинспекторы просят соблюдать правила дорожного движения и не превышать допустимый скоростной режим.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поздним вечером 19 апреля на федеральной трассе произошло смертельное ДТП. Недалеко от деревни Байроновка столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После удара обе машины загорелись.