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В Челябинске из-за пожара в многоквартирном доме погибли два человека

В ходе тушения спасателям удалось эвакуировать троих человек.

Источник: Аргументы и факты

Пожар, вспыхнувший в одной из квартир на пятом этаже жилого дома в Челябинске, привёл к гибели двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

По прибытии пожарных подразделений огнём была охвачена квартира общей площадью около 30 квадратных метров. В ходе тушения спасателям удалось эвакуировать троих человек — двоих по маршевым лестницам и одного при помощи автолестницы. Ещё семеро жильцов покинули здание самостоятельно.

Огонь был полностью ликвидирован в 02:59 по местному времени. В тушении принимали участие 20 человек и семь единиц техники, в том числе 16 сотрудников МЧС и пять спецмашин. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в посёлке Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области.