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В Москве полиция задержала 14 человек, продающих БАДы под видом лекарств

В Москве сотрудники полиции задержали 14 человек, которые через сеть кол-центров под видом медицинских работников продавали гражданам биологически активные добавки (БАД) вместо лекарств. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Задержаны 14 человек.

В Москве сотрудники полиции задержали 14 человек, которые через сеть кол-центров под видом медицинских работников продавали гражданам биологически активные добавки (БАД) вместо лекарств. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сотрудники полиции задержали в Москве 14 человек, которые через кол-центры под видом медработников продавали нуждающимся в лечении людям биологические активные добавки (БАД) под видом лекарств», — пишет ТАСС со ссылкой на МВД. В ведомстве пояснили, что злоумышленники рекламировали в интернете и СМИ деятельность по оказанию различных медицинских услуг.

С помощью разветвленной сети кол-центров члены группы связывались с гражданами, нуждающимися в медицинской помощи, и, выдавая себя за медицинских работников, сообщали им ложные диагнозы, не проводя при этом реального обследования, рассказали в МВД. По данным правоохранителей, аферисты с помощью методов психологического воздействия убеждали людей в необходимости приема определенных препаратов и под видом лекарств продавали БАДы, которые не оказывают влияния на течение заболеваний.

Как уточнили в МВД, в отношении 10 активных участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а четверо организаторов заключены под стражу. Подразделения полиции продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.