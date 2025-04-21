В Москве полиция задержала 14 человек, продающих БАДы под видом лекарств

С помощью разветвленной сети кол-центров члены группы связывались с гражданами, нуждающимися в медицинской помощи, и, выдавая себя за медицинских работников, сообщали им ложные диагнозы, не проводя при этом реального обследования, рассказали в МВД. По данным правоохранителей, аферисты с помощью методов психологического воздействия убеждали людей в необходимости приема определенных препаратов и под видом лекарств продавали БАДы, которые не оказывают влияния на течение заболеваний.