В Москве задержали 14 человек, продававших БАДы под видом лекарств

«Злоумышленники рекламировали в сети интернет и средствах массовой информации деятельность по оказанию различных медицинских услуг. Через сеть организованных колл-центров участники группы звонили гражданам, нуждающимся в лечении, и, представляясь медработниками, ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра», — сказали в ведомстве. По данным МВД, используя методы психологического воздействия, аферисты вводили людей в заблуждение относительно необходимости приема лекарств и под их видом продавали БАДы, которые не влияют на течение заболевания.