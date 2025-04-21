В Москве задержали 14 человек, продававших БАДы под видом лекарств

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве 14 человек, которые через колл-центры под видом медработников продавали нуждающимся в лечении людям биологические активные добавки (БАД) под видом лекарств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Злоумышленники рекламировали в сети интернет и средствах массовой информации деятельность по оказанию различных медицинских услуг. Через сеть организованных колл-центров участники группы звонили гражданам, нуждающимся в лечении, и, представляясь медработниками, ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра», — сказали в ведомстве. По данным МВД, используя методы психологического воздействия, аферисты вводили людей в заблуждение относительно необходимости приема лекарств и под их видом продавали БАДы, которые не влияют на течение заболевания.
«В отношении 10 активных участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, четверо организаторов заключены под стражу», — добавили в МВД.
Всего в 2024 — с начала 2025 года в отношении участников преступной схемы возбуждено 69 уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности.