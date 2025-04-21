За сутки в ДТП травмы получили десять уральцев

Также одной из главных причин ДТП является несоблюдение порядка движения и потеря концентрации внимания. Автомобилисты пренебрежительно относятся к дорожным знакам и разметке. Это провоцирует столкновения. Также многие водители используют телефоны за рулем, что отвлекает и снижает реакцию на дороге.