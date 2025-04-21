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За сутки в ДТП травмы получили десять уральцев

В Свердловской области за сутки произошло 73 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

По информации на утро 21 апреля, в Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 73 ДТП. Восемь из них привели к травмам десяти человек, включая одного ребенка.

— Основная причина аварий — неправильно выбранная скорость. Часто водители выбирают такую, которая не соответствует дорожной обстановке, и теряют контроль над автомобилем, — сообщают в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Также одной из главных причин ДТП является несоблюдение порядка движения и потеря концентрации внимания. Автомобилисты пренебрежительно относятся к дорожным знакам и разметке. Это провоцирует столкновения. Также многие водители используют телефоны за рулем, что отвлекает и снижает реакцию на дороге.

В областной ГАИ отметили, что сохранение готовности к реагированию на любую ситуацию поможет участникам движения избежать дорожно-транспортных происшествий.