Более 700 тысяч рублей удалось похитить аферистам у жительницы Прикамья

Аферистам удалось похитить более 700 тысяч рублей у жительницы Губахи, сообщает МВД Пермского края.
По данным следствия, мошенники, действуя по отработанной схеме, обманули 22-летнюю девушку, представившись сотрудниками «Госуслуг». Они позвонили ей, предложив записаться на прием в налоговую по вопросу зарплаты, и выманили у нее код из смс. Затем аферисты сообщили о взломе аккаунта, а после убедили оформить кредит и перевести деньги на указанный ими счет. В течение нескольких дней, следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшая отправила свыше 700 тысяч рублей на неизвестный счет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
«Всегда критично относитесь к звонкам от незнакомцев. Не переводите денежные средства на неизвестные счета банковских карт и не пополняйте счета абонентских номеров телефонов по чьей-либо просьбе», — обратились к гражданам в полиции.
Напомним, ранее в сообществах Пермского края распространилось сообщение якобы от лица МВД о ворах в полицейской форме.