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Более 700 тысяч рублей удалось похитить аферистам у жительницы Прикамья

Возбуждено уголовное дело.

Аферистам удалось похитить более 700 тысяч рублей у жительницы Губахи, сообщает МВД Пермского края.

По данным следствия, мошенники, действуя по отработанной схеме, обманули 22-летнюю девушку, представившись сотрудниками «Госуслуг». Они позвонили ей, предложив записаться на прием в налоговую по вопросу зарплаты, и выманили у нее код из смс. Затем аферисты сообщили о взломе аккаунта, а после убедили оформить кредит и перевести деньги на указанный ими счет. В течение нескольких дней, следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшая отправила свыше 700 тысяч рублей на неизвестный счет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

«Всегда критично относитесь к звонкам от незнакомцев. Не переводите денежные средства на неизвестные счета банковских карт и не пополняйте счета абонентских номеров телефонов по чьей-либо просьбе», — обратились к гражданам в полиции.

Напомним, ранее в сообществах Пермского края распространилось сообщение якобы от лица МВД о ворах в полицейской форме.