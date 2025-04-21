Более 700 тысяч рублей удалось похитить аферистам у жительницы Прикамья

По данным следствия, мошенники, действуя по отработанной схеме, обманули 22-летнюю девушку, представившись сотрудниками «Госуслуг». Они позвонили ей, предложив записаться на прием в налоговую по вопросу зарплаты, и выманили у нее код из смс. Затем аферисты сообщили о взломе аккаунта, а после убедили оформить кредит и перевести деньги на указанный ими счет. В течение нескольких дней, следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшая отправила свыше 700 тысяч рублей на неизвестный счет.