Полицейские задержали пассажира, напавшего на бортпроводника в самолете Астана — Актау

«Данный факт зарегистрирован в линейном отделе полиции на станции Мангистау. Правонарушитель задержан. Проводится проверка. По результатам проверки будет дана правовая оценка всем участникам конфликта», — говорится в сообщении.
Напомним, конфликт между пассажиром и бортпроводником произошел по прибытии самолета в Актау в 00:05 20 апреля. Как рассказала одна из пассажирок, инициатором ссоры стал мужчина, забывший свой сотовый телефон в салоне.
При попытке вернуться в салон пассажир был остановлен бортпроводником, который попросил его немного подождать, так как из самолета продолжали выходить люди. Видя, что владелец телефона не реагирует на просьбу и продолжает прорываться, бортпроводник сказал, что сам сходит за телефоном. Однако пассажир ринулся за сотрудником авиакомпании и сильно ударил его по лицу.
По прибытии полиции агрессор обзавелся группой поддержки в лице встречающего родственника, который тоже не отличался спокойным поведением. Вдвоем они активно отрицали свою вину, однако свидетели подтвердили факт произошедшего и выразили надежду, что виновник получит положенное ему наказание.