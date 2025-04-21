Полицейские задержали пассажира, напавшего на бортпроводника в самолете Астана — Актау

При попытке вернуться в салон пассажир был остановлен бортпроводником, который попросил его немного подождать, так как из самолета продолжали выходить люди. Видя, что владелец телефона не реагирует на просьбу и продолжает прорываться, бортпроводник сказал, что сам сходит за телефоном. Однако пассажир ринулся за сотрудником авиакомпании и сильно ударил его по лицу.