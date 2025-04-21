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В СК рассказали о пожаре в Астрахани, в котором сгорели пятеро детей

Трагедия произошла в ночь на 20 апреля.

Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Астрахани. ЧП произошло ночью, когда несовершеннолетние спали, а их мать отсутствовала. В региональном следственном управлении Следственного комитета РФ в беседе с aif.ru сообщили обстоятельства трагедии и рассказали, где находилась женщина в этот момент.

Дети спали, когда начался пожар.

В региональном СУ СК России в разговоре с aif.ru отметили, что все погибшие дети спали в тот момент, когда начался пожар в доме. В результате происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних в возрасте от четырех до 11 лет.

«Двое детей, которые погибли при пожаре, были от первого мужа женщины, еще двое — приемные», — сказал aif.ru старший помощник главы следственного управления СК РФ (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) по Астраханской области Андрей Хегай.

Кроме того, после тушения пожара было найдено тело мальчика 2019 года рождения, который является сыном подруги матери погибших детей.

«Он пришел в гости переночевать», — отметил aif.ru представитель регионального СУ СКР.

Во время пожара мать детей пила в доме неподалеку.

Во время пожара, в результате которого погибли пятеро детей, их мать находилась в гостях и распивала спиртные напитки. Хегай уточнил в разговоре с aif.ru, что женщина была у своей матери.

«В момент пожара женщина находилась дома у своей матери — распивала спиртное. Она живет неподалеку», — сообщил собеседник издания.

Предварительная причина пожара.

20 апреля в 2 часа ночи по местному времени (01:00 мск) произошло возгорание в частном доме на улице Ольховской в Кировском районе города Астрахань. По предварительным данным, причиной пожара, при котором погибли пятеро детей, стало короткое замыкание, заявили aif.ru в следственном управлении Следственного комитета РФ по Архангельской области.

По факту гибели пятерых детей на пожаре следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Кроме того, будут проверены действия органов ПДН, а также опеки и попечительства. По результатам проверки службам будет дана правовая оценка.