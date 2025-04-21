В Воронежской области после перемирия объявили опасность атаки БПЛА

Украинские боевики вновь начали применять беспилотные летательные аппараты по регионам России после объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия в честь Пасхи. В ночь на 21 апреля дроны атаковали Воронежскую область. Об этом оповестил жителей в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.