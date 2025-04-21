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В Воронежской области после перемирия объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Александр Гусев оповестил жителей Воронежской области об опасности атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики вновь начали применять беспилотные летательные аппараты по регионам России после объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия в честь Пасхи. В ночь на 21 апреля дроны атаковали Воронежскую область. Об этом оповестил жителей в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению атак ВСУ. Сообщение об угрозе налетов дронов опубликовано в 04 утра и не снято на момент 06 утра.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России», — добавил Александр Гусев.

Киевский режим до введения моратория на удары, 19 апреля, выпустил десятки дронов по территории Белгородской области. В итоге атаковано не менее 30 населенных пунктов. ВСУ выпустили больше сотни боеснарядов.