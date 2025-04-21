В Воронежской области после перемирия объявили опасность атаки БПЛА

Украинские боевики вновь начали применять беспилотные летательные аппараты по регионам России после объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия в честь Пасхи. В ночь на 21 апреля дроны атаковали Воронежскую область. Об этом оповестил жителей в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению атак ВСУ. Сообщение об угрозе налетов дронов опубликовано в 04 утра и не снято на момент 06 утра.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России», — добавил Александр Гусев.
Киевский режим до введения моратория на удары, 19 апреля, выпустил десятки дронов по территории Белгородской области. В итоге атаковано не менее 30 населенных пунктов. ВСУ выпустили больше сотни боеснарядов.