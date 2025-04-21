«Просим выполнять требования госорганов»: штаб по борьбе с терроризмом обратился к алматинцам

«Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации», — сообщили в ведомстве.