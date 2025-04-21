Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просим выполнять требования госорганов»: штаб по борьбе с терроризмом обратился к алматинцам

Плановые антитеррористические учения пройдут сегодня на территории аэропорта в Алматы горожан просят соблюдать меры безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на АГОШ по борьбе с терроризмом.

Источник: Knb.gov.kz

Как сообщает пресс-служба алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сегодня, 21 апреля, на территории международного аэропорта Алматы (ул. Майлина, 2), с 09:00 до 17:00 пройдут плановые антитеррористические учения.

«Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации», — сообщили в ведомстве.

Здесь же предупредили, что, согласно ст. 443 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.