«Просим выполнять требования госорганов»: штаб по борьбе с терроризмом обратился к алматинцам

Как сообщает пресс-служба алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сегодня, 21 апреля, на территории международного аэропорта Алматы (ул. Майлина, 2), с 09:00 до 17:00 пройдут плановые антитеррористические учения.
«Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации», — сообщили в ведомстве.
Здесь же предупредили, что, согласно ст. 443 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.