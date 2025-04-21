21-летний молодой человек пропал в Перми 18 апреля

Волонтёры организовали поиск 21-летнего молодого человека, пропавшего в Перми 18 апреля, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Днём Нафис Салаватов ушёл из дома, расположенного на улице Юрша, в неизвестном направлении. С тех пор он не выходит на связь с родными и близкими.
Нафис ростом около 180 сантиметров и среднего телосложения, у него карие глаза и тёмно-русые волосы.
На момент исчезновения молодой человек был одет в коричневое худи с капюшоном, спортивные штаны «Adidas» и чёрные кроссовки. Также у него с собой был чёрный рюкзак.
Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться молодой человек, сообщить по телефонам:
Напомним, в Пермском крае третий день разыскивается мужчина в тельняшке и резиновых сапогах, который ушёл из дома и пропал.