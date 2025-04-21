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21-летний молодой человек пропал в Перми 18 апреля

Он ушёл из дома в неизвестном направлении.

Источник: Соцсети

Волонтёры организовали поиск 21-летнего молодого человека, пропавшего в Перми 18 апреля, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Днём Нафис Салаватов ушёл из дома, расположенного на улице Юрша, в неизвестном направлении. С тех пор он не выходит на связь с родными и близкими.

Нафис ростом около 180 сантиметров и среднего телосложения, у него карие глаза и тёмно-русые волосы.

На момент исчезновения молодой человек был одет в коричневое худи с капюшоном, спортивные штаны «Adidas» и чёрные кроссовки. Также у него с собой был чёрный рюкзак.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться молодой человек, сообщить по телефонам: +7 (342) 204−49−04 (поисковый отряд имени Ирины Бухановой) или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, в Пермском крае третий день разыскивается мужчина в тельняшке и резиновых сапогах, который ушёл из дома и пропал.