Два человека погибли при пожаре в челябинском микрорайоне Чурилово

Ночной пожар в челябинской многоэтажке унёс жизни мужчины и женщины. Их тела обнаружили на балконе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ЧП случилось в ночь на 21 апреля в доме на улице Эльтонской в Чурилово. Горели вещи в квартире на пятом этаже. К приезду пожарных огонь распространился на площади 30 квадратных метров.
«При тушении на балконе обнаружены двое погибших — мужчина и женщина», — сообщили в ведомстве.
Пожарные помогли выйти на улицу по маршевым лестницам двум жильцам. Использовали спаскомплекты. Ещё одного человека спустили по автолестнице из квартиры на седьмом этаже. Самостоятельно из дома эвакуировались семеро жителей.
Пламя тушили 12 человек и три спецмашины. Причины происшествия предстоит установить специалистам дознания.