Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО военных РФ

В судебном постановлении указывается, что сервис YouTube принадлежит компании Google LLC, зарегистрированной в американском штате Делавэр. Соответственно, именно Google несёт ответственность за соблюдение правил платформы, а также за ограничение доступа к информации, подлежащей блокировке по российскому законодательству.