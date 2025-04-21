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Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО военных РФ

Суд назначил Google штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в разглашении персональных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Как следует из материалов дела, основанием для административного преследования стало размещение на платформе YouTube видеоролика, содержащего запрещённую к распространению информацию — включая имена, анкетные данные и другие личные сведения погибших солдат.

В судебном постановлении указывается, что сервис YouTube принадлежит компании Google LLC, зарегистрированной в американском штате Делавэр. Соответственно, именно Google несёт ответственность за соблюдение правил платформы, а также за ограничение доступа к информации, подлежащей блокировке по российскому законодательству.

На основании статьи 13.41 ч. 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях суд назначил Google штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Ранее d окружной суд в Сан-Франциско был подан иск к Google, в котором утверждается, что компания незаконно собирает данные калифорнийских школьников, пользующихся ее образовательными продуктами.