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Молодому омичу грозит семь лет тюрьмы за ДТП с тяжёлыми последствиями

Обвиняемый признал свою вину.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.

По данным следствия, вечером 6 сентября 2024 года молодой человек поехал на рыбалку на мопеде вместе с 17-летним другом. При этом прав управления транспортом у него не было.

Двигаясь по улице Дианова, в районе дома № 22 он выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП пассажир мопеда получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину и предпринял шаги по возмещению ущерба.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Омска. Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.