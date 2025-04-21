Мужчина убил собственного дядю и заживо сжег его жену вместе с домом

Vaib.uz (Узбекистан. 21 апреля). В Самарканде произошла трагедия, повергшая в шок всю округу. 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил жестокое преступление: сначала он убил своего дядю, а затем поджёг дом, в котором находилась тётя. Женщина погибла в огне. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.