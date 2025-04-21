Мужчина убил собственного дядю и заживо сжег его жену вместе с домом

По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим дядей. Между родственниками вспыхнула ссора на почве финансовых разногласий. Конфликт перерос в жестокую драку: мужчина сильно избил дядю, в результате чего тот скончался на месте. Попытавшись скрыть следы преступления, он поджёг дом.
В момент пожара внутри находилась супруга убитого — тётя обвиняемого. Женщина не успела выбраться из охваченного пламенем дома и погибла.
На суде обвиняемый выразил раскаяние и утверждал, что не осознавал свои действия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако суд счёл его вину полностью доказанной. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы.