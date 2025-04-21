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Мужчина убил собственного дядю и заживо сжег его жену вместе с домом

Vaib.uz (Узбекистан. 21 апреля). В Самарканде произошла трагедия, повергшая в шок всю округу. 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил жестокое преступление: сначала он убил своего дядю, а затем поджёг дом, в котором находилась тётя. Женщина погибла в огне. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим дядей. Между родственниками вспыхнула ссора на почве финансовых разногласий. Конфликт перерос в жестокую драку: мужчина сильно избил дядю, в результате чего тот скончался на месте. Попытавшись скрыть следы преступления, он поджёг дом.

В момент пожара внутри находилась супруга убитого — тётя обвиняемого. Женщина не успела выбраться из охваченного пламенем дома и погибла.

На суде обвиняемый выразил раскаяние и утверждал, что не осознавал свои действия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако суд счёл его вину полностью доказанной. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы.