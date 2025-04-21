В Минусинске судят мужчину, по вине которого в ДТП погибли трое — он сел за руль после пьянки с коллегами

Двигаясь по трассе Р-257 «Енисей», водитель пошел на обгон в запрещенном месте, сильно превысил скорость и врезался в LADA Priora, ехавшую навстречу. От удара легковушку отбросило прямо под грузовик. На этом все не закончилось — иномарка продолжила движение по встречке и столкнулась еще и с ВАЗ 211440.
Пассажиры Toyota, которые были без ремней безопасности, погибли на месте. Водитель Priora, 42-летний мужчина, попал в больницу, но спасти его не удалось — он скончался через неделю. Водитель ВАЗа остался жив, но получил серьезные травмы. По решению суда, ему выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть трех человек. Он находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«В течение дня с коллегами употребляли спиртное. Вечером решил развести всех по домам. Не помню, как произошло ДТП, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — заявил обвиняемый на допросе.