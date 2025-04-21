В Минусинске судят мужчину, по вине которого в ДТП погибли трое — он сел за руль после пьянки с коллегами

Пассажиры Toyota, которые были без ремней безопасности, погибли на месте. Водитель Priora, 42-летний мужчина, попал в больницу, но спасти его не удалось — он скончался через неделю. Водитель ВАЗа остался жив, но получил серьезные травмы. По решению суда, ему выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть трех человек. Он находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.