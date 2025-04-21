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Ушла и не вернулась домой: в Уфе исчезла 21-летняя кареглазая девушка

В Уфе пропала 21-летняя Бэлла Усачева.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала 21-летняя Бэлла Усачева из Уфы. Об исчезновении девушки сообщили глубокой ночью волонтеры «Лиза Алерт».

По имеющейся информации, предоставленной поисковиками, девушка ушла из дома накануне, 20 апреля, но так и не вернулась. В день пропажи на уфимке были черная толстовка, черные широкие джинсы, фиолетовые тапочки.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Бэллы Усачевой, просьба сообщать по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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