Ушла и не вернулась домой: в Уфе исчезла 21-летняя кареглазая девушка

В Башкирии пропала 21-летняя Бэлла Усачева из Уфы. Об исчезновении девушки сообщили глубокой ночью волонтеры «Лиза Алерт».
По имеющейся информации, предоставленной поисковиками, девушка ушла из дома накануне, 20 апреля, но так и не вернулась. В день пропажи на уфимке были черная толстовка, черные широкие джинсы, фиолетовые тапочки.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие.
Если вы обладаете информацией о местонахождении Бэллы Усачевой, просьба сообщать по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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