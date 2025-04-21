Politico: Германия наращивает армию из-за страха перед Россией

В материале отмечается, что тревожные настроения среди немецкого военного руководства связаны не только с нехваткой кадров, но и с угрозой подрыва обороноспособности Германии и НАТО в целом. По мнению Масало, к 2029 году Россия, как ожидается, восстановит свои вооруженные силы после конфликта на Украине и сможет якобы представлять угрозу для союзников по НАТО.