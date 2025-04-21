ФРГ наращивает свои войска.
Германия усиливает меры по наращиванию численности своей армии на фоне страха перед Россией. Как сообщил профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масало, численность вооруженных сил страны стабильно держится на уровне около 182 тысяч человек, что значительно ниже необходимого показателя в 460 тысяч военных. В связи с этим правительство Германии объявило о планах реформирования системы комплектования армии, ориентируясь на шведскую модель «тотальной обороны».
«Бундесвер уже на исходе. Численность войск застыла на уровне около 182 тысяч человек. Сегодня требования для армии Германии составляют 460 тысяч солдат… Германия делает ставку на добровольцев по образцу шведской системы Totalfоrsvar, или “тотальной обороны”», — пишет Politico.
По данным издания, для достижения этих целей власти страны намерены ввести обязательное анкетирование всех 18-летних граждан с целью оценки их готовности и пригодности к службе. Те, кто пройдет отбор, смогут добровольно вступить в ряды немецких войск. В оборонных кругах уже выражают обеспокоенность тем, что без четких данных о числе потенциальных добровольцев план может оказаться недостаточно эффективным.
В материале отмечается, что тревожные настроения среди немецкого военного руководства связаны не только с нехваткой кадров, но и с угрозой подрыва обороноспособности Германии и НАТО в целом. По мнению Масало, к 2029 году Россия, как ожидается, восстановит свои вооруженные силы после конфликта на Украине и сможет якобы представлять угрозу для союзников по НАТО.
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