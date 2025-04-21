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40 казахстанцев погибли на производстве с начала года

293 работника пострадали на предприятиях в рабочее время.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. 40 казахстанцев погибли на производстве с начала года, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

При этом, в результате несчастных случаев на работе пострадали 293 человека. И несмотря на эти данные, производственный травматизм по итогам І квартала 2025-го снизился на 16,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

«Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадал 31 человек, в Костанайской — 27, в Восточно-Казахстанской — 24, в Актюбинской — 22, в Атырауской областях — 22, в г. Алматы — 19 человек. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса — 15,3% и в строительной отрасли — 12%», — сообщили в Минтруда.

Основные причины, приведшие к несчастным случаям:

  • неудовлетворительная организация производства работ — 34,4%;
  • грубая неосторожность самого пострадавшего — 32%;
  • нарушение правил автодорожного движения — 8,4%;
  • нарушение правил безопасности и охраны труда — 7,6%.

Отметили в ведомстве и работу, проводимую в последнюю пятилетку по предотвращению несчастных случаев на производстве.

По данным Минтруда, 3 262 предприятия Казахстана внедрили стандарты по безопасности и охране труда. К концепции «Нулевой травматизм — Vision Zero» присоединились 605 предприятий.

Также запущен электронный сервис «Онлайн трудовой консультант», который позволяет работодателям пройти самопроверку соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 41 090 работодателей.