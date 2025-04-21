АСТАНА, 21 апр — Sputnik. 40 казахстанцев погибли на производстве с начала года, сообщили в Минтруда и соцзащиты.
При этом, в результате несчастных случаев на работе пострадали 293 человека. И несмотря на эти данные, производственный травматизм по итогам І квартала 2025-го снизился на 16,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
«Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадал 31 человек, в Костанайской — 27, в Восточно-Казахстанской — 24, в Актюбинской — 22, в Атырауской областях — 22, в г. Алматы — 19 человек. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса — 15,3% и в строительной отрасли — 12%», — сообщили в Минтруда.
Основные причины, приведшие к несчастным случаям:
- неудовлетворительная организация производства работ — 34,4%;
- грубая неосторожность самого пострадавшего — 32%;
- нарушение правил автодорожного движения — 8,4%;
- нарушение правил безопасности и охраны труда — 7,6%.
Отметили в ведомстве и работу, проводимую в последнюю пятилетку по предотвращению несчастных случаев на производстве.
По данным Минтруда, 3 262 предприятия Казахстана внедрили стандарты по безопасности и охране труда. К концепции «Нулевой травматизм — Vision Zero» присоединились 605 предприятий.
Также запущен электронный сервис «Онлайн трудовой консультант», который позволяет работодателям пройти самопроверку соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 41 090 работодателей.