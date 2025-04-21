40 казахстанцев погибли на производстве с начала года

«Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадал 31 человек, в Костанайской — 27, в Восточно-Казахстанской — 24, в Актюбинской — 22, в Атырауской областях — 22, в г. Алматы — 19 человек. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса — 15,3% и в строительной отрасли — 12%», — сообщили в Минтруда.