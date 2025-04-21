«Купол Донбасса» предотвратил 269 попыток атаки украинских дронов в ДНР

В Кировском и Куйбышевском районах Донецка были перехвачены два беспилотника, осуществлявших разведывательные полеты вблизи жилых массивов. Кроме того, был обнаружен и нейтрализован фальшивый дрон, используемый для выявления позиций ПВО. В Горловке специалисты подавили FPV-дрон с установленным самодельным взрывным устройством, а также уничтожили ударный барражирующий боеприпас, которые были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры города. Всего за неделю система РЭБ перехватила 97 украинских беспилотников над Горловкой.