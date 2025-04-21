Хабаровчан предупредили о популярных схемах обмана на майских праздниках

— Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде всего сохраняйте критическое мышление и не принимайте поспешных решений — особенно если вас подгоняют, просят срочно что-то оплатить или сообщить личные данные. Всегда перепроверяйте информацию: если это акция — заходите на официальный сайт бренда, если звонят из «банка» — перезвоните на номер с банковской карты, а не тот, с которого поступил звонок. Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или социальных сетей, даже если они пришли от знакомых — их аккаунты тоже могут быть взломаны, — цитирует депутата агентство.