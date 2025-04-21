Хабаровчан предупредили о популярных схемах обмана на майских праздниках

В преддверии майских праздников россиянам напомнили о нарастающей активности среди мошенников. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди обманных схем — нереальные скидки от имени популярных магазинов, ложные объявления о сдаче квартир в аренду и другие мошеннические идеи. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
— Майские праздники — традиционное время отдыха, когда бдительность людей снижается, а активность мошенников, наоборот, растет, — комментирует собеседник.
В числе популярных сценариев — акции от имени известных магазинов, сервисов доставки, «псевдоскидки». Люди получают ссылки на фейковые сайты, где их просят ввести данные карт под видом, например, «спецпредложений ко Дню Победы». Деньги списываются, товар не приходит.
Второй распространенный сценарий на майские праздники — аренда жилья. По словам депутата, «по отличной цене» предлагаются дачи, коттеджи. Заинтересовавшиеся предложением вносят предоплату, а после связь обрывается. Некоторые мошенники и вовсе используют чужие реальные фото и документы, взятые с прошлых сделок на онлайн-площадках.
На третьем месте — фишинг от имени «Госуслуг» или банков.
— На фоне праздничных выплат, индексаций и субсидий рассылаются SMS и письма с предложением «проверить начисления» или «получить компенсацию». Ссылка ведет на сайт-двойник, где жертва вводит личные данные и фактически передает доступ к своему онлайн-банку. Такие схемы особенно актуальны в начале мая, когда многие ждут пенсии, пособий или возврата налогов, — рассказал Антон Немкин.
Следом — обман на благотворительности. Здесь мошенники играют на теме памяти, ветеранов, детей войны. Создают публикации с просьбами о помощи. И, думая, что участвуют в добром деле, люди на самом деле переводят деньги на счета преступников.
Замыкает список звонки от «служб безопасности банков» и «правоохранительных органов». Под предлогом перевода средств на безопасный счет мошенники узнают коды и данные карты, склоняют человека к совершению денежных переводов.
— Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде всего сохраняйте критическое мышление и не принимайте поспешных решений — особенно если вас подгоняют, просят срочно что-то оплатить или сообщить личные данные. Всегда перепроверяйте информацию: если это акция — заходите на официальный сайт бренда, если звонят из «банка» — перезвоните на номер с банковской карты, а не тот, с которого поступил звонок. Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или социальных сетей, даже если они пришли от знакомых — их аккаунты тоже могут быть взломаны, — цитирует депутата агентство.