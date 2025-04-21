В Башкирии продают автомобили должников

В Башкирии состоится аукцион, на котором будут реализованы машины, изъятые у неплательщиков. Торги организует региональное Росимущество. Стартовые цены лотов начинаются от 531 тысячи рублей.
Среди лотов, выставленных на продажу, представлены различные модели. Например, Mitsubishi Outlander 2010 года можно приобрести за 950 000 рублей, а Lada Granta 2019 года — за 550 000 рублей. Также в списке числится Chery Tiggo 7 2020 года выпуска с начальной ценой 1 310 000 рублей и Mazda 6 2010 года за 705 000 рублей.
Интерес для покупателей могут представлять и другие автомобили: Lada Kalina 2016 года (560 000 рублей), Hyundai ix35 2013 года (1 190 000 рублей), Ford Focus 2015 года (1 160 000 рублей), Renault Duster 2013 года (790 000 рублей). Кроме того, на торги выставлены Lada 4×4 2018 года за 531 000 рублей, Kia K5 2021 года за 970 000 рублей, Opel Corsa 2010 года за 610 000 рублей и новая Lada Granta 2022 года стоимостью 980 000 рублей.
Подать заявки на участие можно до 6 мая через электронную площадку «Фабрикант».
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