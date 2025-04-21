В Башкирии продают автомобили должников

Интерес для покупателей могут представлять и другие автомобили: Lada Kalina 2016 года (560 000 рублей), Hyundai ix35 2013 года (1 190 000 рублей), Ford Focus 2015 года (1 160 000 рублей), Renault Duster 2013 года (790 000 рублей). Кроме того, на торги выставлены Lada 4×4 2018 года за 531 000 рублей, Kia K5 2021 года за 970 000 рублей, Opel Corsa 2010 года за 610 000 рублей и новая Lada Granta 2022 года стоимостью 980 000 рублей.