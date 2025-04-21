В Уфе на голову школьника рухнула вывеска кафе

В Уфе в больнице оказался школьник. Во время прогулки на Дагестанской улице на его голову упала вывеска кафе. Подросток получил рассечение головы и был госпитализирован.
По факту произошедшего региональный следком начал проверку.
— По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУ СК России по Республике Башкортостан организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники СУ СКР намерены установить обстоятельства травмирования ребенка и дать правовую оценку действиям ответственных за установку вывески лиц.