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В Уфе на голову школьника рухнула вывеска кафе

Следком проверит обстоятельства падения на подростка в Уфе вывески.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в больнице оказался школьник. Во время прогулки на Дагестанской улице на его голову упала вывеска кафе. Подросток получил рассечение головы и был госпитализирован.

По факту произошедшего региональный следком начал проверку.

— По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУ СК России по Республике Башкортостан организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СУ СКР намерены установить обстоятельства травмирования ребенка и дать правовую оценку действиям ответственных за установку вывески лиц.