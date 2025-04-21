WSJ: страны Скандинавии готовятся воевать с Россией

Как отмечает издание, сценарий военного конфликта с Россией в ближайшие 3−5 лет считается более вероятным в балтийских государствах по сравнению с мнением, преобладающим в других западных столицах. Также газета обращает внимание на высокую степень готовности армии Финляндии, которая может мобилизовать до 280 тысяч солдат за несколько недель, а общее число резервистов в стране составляет около 900 тысяч человек.