WSJ: страны Скандинавии готовятся воевать с Россией

В Скандинавии готовятся к конфликту с РФ.
Скандинавские страны усиливают военное сотрудничество и готовятся к возможному конфликту с Россией, объединяя ресурсы для совместной обороны. Об этом сообщают американские издания со ссылкой на представителей североевропейских государств и данные датской разведки. По мнению экспертов, нынешний уровень координации между Швецией, Финляндией, Данией и Норвегией является беспрецедентным в современной истории региона.
«Четыре страны Северной Европы (Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия), настроенные агрессивно по отношению к России, объединяют ресурсы, чтобы нанести удар, превосходящий их собственные возможности… Общее скандинавское представление о России как о серьезной будущей угрозе сблизило эти страны больше, чем когда-либо в современной истории», — пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, сценарий военного конфликта с Россией в ближайшие 3−5 лет считается более вероятным в балтийских государствах по сравнению с мнением, преобладающим в других западных столицах. Также газета обращает внимание на высокую степень готовности армии Финляндии, которая может мобилизовать до 280 тысяч солдат за несколько недель, а общее число резервистов в стране составляет около 900 тысяч человек.
В публикации уточняется, что в Финляндии и Швеции действует обязательная воинская повинность, благодаря чему страны могут быстро увеличивать численность вооруженных сил. По оценке старшего научного сотрудника Финского института международных отношений Матти Песу, объединенный скандинавский блок может стать примером для других регионов Европы и своеобразной страховкой на случай возможного ослабления НАТО.
Ранее Politico сообщило, что власти Германии предпринимают дополнительные шаги по увеличению численности национальных вооруженных сил на фоне страха перед Россией. По словам Карло Масало, профессора Мюнхенского университета Бундесвера, численность немецкой армии сейчас составляет примерно 182 тысячи человек, что существенно уступает требуемому показателю в 460 тысяч военнослужащих. В ответ на этот дисбаланс правительство ФРГ объявило о намерении провести реформу системы военного комплектования, взяв за образец шведскую концепцию «тотальной обороны».