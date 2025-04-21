В Ташкенте врачи спасли девочку, проглотившую батарейку

Как рассказала женщина, девочка открыла отсек с батарейками, и одна из них выпала. Увидев её на ковре, малышка подняла и положила в рот. Вскоре её состояние резко ухудшилось — началась рвота, глаза наполнились слезами, ребёнок стал вялым и отказывался от еды и воды. Об этой истории рассказал телеканал «Миллий».
Малышку срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали тяжёлые внутренние ожоги: батарейка прожгла слизистую оболочку пищевода. Операция длилась два часа. Медики говорят — всё могло закончиться трагедией, если бы родители не среагировали вовремя. Проглоченные батарейки могут повредить жизненно важные органы — сердце, лёгкие, сосуды — и в ряде случаев привести к летальному исходу.
Медики напоминают: дети раннего возраста не осознают опасность мелких предметов. Монеты, детали от игрушек и особенно батарейки — всё это может стать смертельно опасным. Только в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи за последний год обратились родители почти 500 детей, проглотивших металлические или подобные им предметы. Это данные только по одной больнице.
Эксперты подчёркивают, что современные игрушки — с подсветкой, звуками и движущимися элементами — часто содержат мелкие детали и батарейки, которые легко достать. То, что покупается для радости, иногда оборачивается болью и страданием.
Количество подобных случаев растёт из года в год. Родителям стоит быть максимально внимательными и не оставлять детей без присмотра даже на минуту. Здоровье и безопасность ребёнка — в наших руках.