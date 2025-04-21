В Ташкенте врачи спасли девочку, проглотившую батарейку

Медики напоминают: дети раннего возраста не осознают опасность мелких предметов. Монеты, детали от игрушек и особенно батарейки — всё это может стать смертельно опасным. Только в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи за последний год обратились родители почти 500 детей, проглотивших металлические или подобные им предметы. Это данные только по одной больнице.