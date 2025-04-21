В Омске ночью сработали сирены системы оповещения населения

Как оказалось, причиной срабатывания стал технический сбой. Сирена прозвучала сегодня ночью в Октябрьском округе. Сирены «выли» на Рабочих, улице Берко Цемента и районе телевизионного завода. Как сообщают очевидцы, сирены срабатывали не менее шести раз.