В Омске ночью сработали сирены системы оповещения населения

Омичи, живущие в Октябрьском округе Омска, не спали ночью. Начиная с 22:45 периодически срабатывали сирены оповещения населения. Последнее срабатывание произошло глубокой ночью, когда люди спали.
Как оказалось, причиной срабатывания стал технический сбой. Сирена прозвучала сегодня ночью в Октябрьском округе. Сирены «выли» на Рабочих, улице Берко Цемента и районе телевизионного завода. Как сообщают очевидцы, сирены срабатывали не менее шести раз.
По предварительным данным, сработали сирены из-за технического сбоя.