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В Омске ночью сработали сирены системы оповещения населения

Как оказалось, причиной срабатывания сирен стал технический сбой.
Источник: Комсомольская правда

Омичи, живущие в Октябрьском округе Омска, не спали ночью. Начиная с 22:45 периодически срабатывали сирены оповещения населения. Последнее срабатывание произошло глубокой ночью, когда люди спали.

Как оказалось, причиной срабатывания стал технический сбой. Сирена прозвучала сегодня ночью в Октябрьском округе. Сирены «выли» на Рабочих, улице Берко Цемента и районе телевизионного завода. Как сообщают очевидцы, сирены срабатывали не менее шести раз.

По предварительным данным, сработали сирены из-за технического сбоя.