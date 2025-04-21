Хуситы рассказали о 12 жертвах авиаударов ВС США в Сане

В столице Йемена Сане в результате американских авиаударов погибло 12 человек. Об этом рассказал йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на Министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов).
Целью атаки ВС США стали жилой квартал Фарва и рынок. Уточняется, что 30 человек получили ранения различной степени тяжести.
«По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены», — говорится в заявлении ведомства.
Другие данные об атаке США не приводятся.
В пятницу, 18 апреля, йеменские хуситы заявили об атаке на два американских авианосца в Аравийском и Красном морях в ответ на удар США по нефтяному порту на западе Йемена.