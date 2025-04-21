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Главы МЧС и Минприроды России прибыли в Забайкалье для оценки пожаров

Главы МЧС и Минприроды РФ совершат облет районов в Забайкалье, которые наиболее пострадали от пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Глава МЧС России Александр Куренков, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами в регионе.

«Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Главы обоих ведомств вместе с губернатором региона Александр Осипов собираются совершить облет районов, которые наиболее пострадали от пожаров, а на месте проконтролируют работы по тушению огня. После этого они собираются провести координационное совещание.

«Вместе осмотрим действующие лесные пожары, проведем координационное совещание по лесопожарной обстановке», — написал глава региона.

Две недели назад, 7 апреля, в лесах Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По данным Минприроды региона, на данный момент на территории края действует около 57 лесных пожаров общей площадью более 98 тыс. га.

Днем ранее, 20 апреля, в городском округе Балашиха огнеборцы ликвидировали лесной пожар. Его удалось потушить на полтора часа. Как отмечается, причиной возгорания стал человеческий фактор.