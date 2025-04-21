В Новосибирской области из-за непогоды погиб человек

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что смерть наступила после падения дерева на 46-летнюю женщину в воскресенье на территории городского кладбища. По факту гибели возбуждено уголовное дело о халатности, рассказали в управлении СК по Новосибирской области. Еще один человек пострадал в результате непогоды, добавил на совещании вице-мэр города Борис Буреев.