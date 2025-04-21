В Новосибирской области из-за непогоды погиб человек

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб в Новосибирской области в результате ветреной погоды, которая привела к обрушению деревьев и перерывам в энергоснабжении в выходные. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
«Фиксировали случаи обрушения слабо закрепленных конструкций и деревьев. К сожалению, погиб один человек», — сказал он на оперативном совещании областного правительства.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что смерть наступила после падения дерева на 46-летнюю женщину в воскресенье на территории городского кладбища. По факту гибели возбуждено уголовное дело о халатности, рассказали в управлении СК по Новосибирской области. Еще один человек пострадал в результате непогоды, добавил на совещании вице-мэр города Борис Буреев.
Глава регионального ГУ МЧС уточнил, что на территории городов Искитим и Обь, а также Ордынского, Сузунского и Черепановского районов произошли отключения электроснабжения. Под него попали свыше 5 тыс. человек и 16 социальных объектов.
В выходные в Новосибирске прошли сильные дожди, переходящие в мокрый снег, наблюдалась гололедица. Синоптики прогнозируют грозы, град, порывы ветра 18−23 м/с, местами — до 25.