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Пропавшего 30-летнего уфимца нашли мертвым

В Башкирии завершились поиски 30-летнего Алексея Шеховцева.

Источник: Лиза Алерт

В Уфе завершились поиски пропавшего 30-летнего Алексея Шеховцева. Молодой человек исчез еще на прошлой неделе. С тех пор его судьба оставалась неизвестной.

По словам волонтеров «Лиза Алерт», уфимец ушел из дома 16 апреля. Практически сразу мужчина перестал выходить на связь с близкими, чем вызвал у них тревогу. Семья уфимца обратилась за помощью к поисковикам и полицейским, когда поняла, что сама найти Алексея не может.

Накануне волонтеры сообщили печальную весть: уфимец найден мертвым. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

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