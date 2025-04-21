Пропавшего 30-летнего уфимца нашли мертвым

В Уфе завершились поиски пропавшего 30-летнего Алексея Шеховцева. Молодой человек исчез еще на прошлой неделе. С тех пор его судьба оставалась неизвестной.
По словам волонтеров «Лиза Алерт», уфимец ушел из дома 16 апреля. Практически сразу мужчина перестал выходить на связь с близкими, чем вызвал у них тревогу. Семья уфимца обратилась за помощью к поисковикам и полицейским, когда поняла, что сама найти Алексея не может.
Накануне волонтеры сообщили печальную весть: уфимец найден мертвым. Обстоятельства его гибели не разглашаются.
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