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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске

Водитель не справился с управлением из-за плохого самочувствия.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Водитель автобуса Т-29 из-за плохого самочувствия врезался в здание в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел около 8 часов вечера 20 апреля. 58-летний водитель автобуса по маршруту Т-29 почувствовал себя плохо за рулем. В результате недомогания он врезался в здание на улице Урицкого в Дзержинске.

Водителя и четверых пассажиров госпитализировали с травмами. Прокуратура Нижегородской области выясняет обстоятельства произошедшего. Организована проверка исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 19-летняя девушка пострадала в ДТП на Нижневолжской набережной.