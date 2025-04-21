Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске

Водитель автобуса Т-29 из-за плохого самочувствия врезался в здание в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел около 8 часов вечера 20 апреля. 58-летний водитель автобуса по маршруту Т-29 почувствовал себя плохо за рулем. В результате недомогания он врезался в здание на улице Урицкого в Дзержинске.
Водителя и четверых пассажиров госпитализировали с травмами. Прокуратура Нижегородской области выясняет обстоятельства произошедшего. Организована проверка исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров.
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