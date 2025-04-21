Полицейских подозревают в ограблении склада вейпов на 12 миллионов тенге

По уточненным данным из соцсетей, задержанные являются оперуполномоченными ОВД ДЭР региона. 15 января текущего года подозреваемые совершили разбойное нападение на склад интернет-магазина, занимающегося продажей вейпов. Злоумышленники похитили наличные в размере 2 миллионов тенге, а также электронные сигареты на сумму порядка 10 миллионов тенге.