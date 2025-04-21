На Дону в ДТП пострадал трехлетний ребенок

Водитель 1994 года рождения, управляя Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Мариуполя в сторону Таганрога, не выдержала безопасную дистанцию. На 84-м км + 200 м она столкнулась с Lexus под управлением автомобилиста 1978 года рождения.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Hyundai Solaris 2022 года рождения. Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, удалось избежать более серьезных последствий», — прокомментировали в ведомстве.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.