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На Дону в ДТП пострадал трехлетний ребенок

Ростовская область, 21 апреля 2025. DON24.RU. На Дону в результате ДТП пострадал ребенок 2022 года рождения. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, авария случилась 20 апреля.

Водитель 1994 года рождения, управляя Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Мариуполя в сторону Таганрога, не выдержала безопасную дистанцию. На 84-м км + 200 м она столкнулась с Lexus под управлением автомобилиста 1978 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Hyundai Solaris 2022 года рождения. Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, удалось избежать более серьезных последствий», — прокомментировали в ведомстве.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.