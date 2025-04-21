Ренхап: вероятной причиной пожара в Сеуле стало использование огнемета

Согласно последним данным, один человек погиб, двое выпали из окон здания и были доставлены в больницу. Еще девять человек получили различные травмы, включая отравление дымом и проблемы с дыханием. Пожарным удалось взять основной очаг возгорания под контроль примерно за час.