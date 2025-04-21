Ренхап: вероятной причиной пожара в Сеуле стало использование огнемета

В Сеуле произошел пожар в 21-этажном жилом доме. По данным агентства Ренхап, вероятной причиной возгорания мог стать поджог с использованием огнемёта.
Инцидент произошел в понедельник около 08:17 утра по местному времени (02:17 мск) в районе Пончхон округа Кванак.
Согласно последним данным, один человек погиб, двое выпали из окон здания и были доставлены в больницу. Еще девять человек получили различные травмы, включая отравление дымом и проблемы с дыханием. Пожарным удалось взять основной очаг возгорания под контроль примерно за час.
Полицейские установили личность подозреваемого в поджоге и ведут его розыск.
«Использовалось неустановленное устройство, которое сейчас проверяется на предмет того, был ли это огнемет», — сообщили представители полиции.
Кроме того, правоохранители исследуют возможную связь этого происшествия с другим пожаром, случившимся ранее в соседнем жилом комплексе. Для обеспечения безопасности и помощи в задержании подозреваемого на место происшествия был направлен мобильный патрульный батальон численностью 177 человек.
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