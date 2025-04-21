Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде

Инцидент произошел в провинции Прачинбури, недалеко от Бангкока, около 01:40 по местному времени. Автобус, следовавший из Районга на востоке страны в Нонгкхай на северо-востоке, столкнулся с грузовиком, после чего произошло возгорание.