Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде

Инцидент произошел в провинции Прачинбури, недалеко от Бангкока, около 01:40 по местному времени. Автобус, следовавший из Районга на востоке страны в Нонгкхай на северо-востоке, столкнулся с грузовиком, после чего произошло возгорание.
В настоящее время пожар потушен, расследуются все обстоятельства аварии. Также российские дипломаты проверяют информацию, есть ли граждане РФ среди пострадавших или погибших.
А ранее в Нижегородской области водитель автомобиля марки «лада» не смог справиться с управлением и врезался в остановочный павильон на трассе Сосновское — Мухтолово. В результате ДТП три человека получили травмы, двое из которых несовершеннолетние.