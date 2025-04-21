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Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде

В Таиланде произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого семь человек погибли, а более 30 получили травмы. Об этом сообщает газета Naewna.

Инцидент произошел в провинции Прачинбури, недалеко от Бангкока, около 01:40 по местному времени. Автобус, следовавший из Районга на востоке страны в Нонгкхай на северо-востоке, столкнулся с грузовиком, после чего произошло возгорание.

В настоящее время пожар потушен, расследуются все обстоятельства аварии. Также российские дипломаты проверяют информацию, есть ли граждане РФ среди пострадавших или погибших.

А ранее в Нижегородской области водитель автомобиля марки «лада» не смог справиться с управлением и врезался в остановочный павильон на трассе Сосновское — Мухтолово. В результате ДТП три человека получили травмы, двое из которых несовершеннолетние.