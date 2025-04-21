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В Приморье под колесами большегруза погиб ребенок

В городе Уссурийске Приморского края 21 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Под колесами грузового автомобиля погиб ребенок.

Источник: Соцсети

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ДТП произошло в районе пересечения проспекта Блюхера и улицы Садовой. В полиции Приморья отмечают, что по предварительным данным водитель большегруза SITRAK сбил ребенка, который, спешившись, пересекал дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии подросток 2014 года рождения погиб на месте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Ее ход и результаты поставлены на контроль надзорного ведомства.