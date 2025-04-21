В Приморье под колесами большегруза погиб ребенок

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ДТП произошло в районе пересечения проспекта Блюхера и улицы Садовой. В полиции Приморья отмечают, что по предварительным данным водитель большегруза SITRAK сбил ребенка, который, спешившись, пересекал дорогу по пешеходному переходу.