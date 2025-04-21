В Приморье под колесами большегруза погиб ребенок

В результате аварии подросток 2014 года рождения погиб на месте.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Ее ход и результаты поставлены на контроль надзорного ведомства.
В городе Уссурийске Приморского края 21 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Под колесами грузового автомобиля погиб ребенок.
В результате аварии подросток 2014 года рождения погиб на месте.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Ее ход и результаты поставлены на контроль надзорного ведомства.