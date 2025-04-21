Смертельное лобовое: четыре человека погибли в ДТП в Павлодарской области

ДТП произошло на 250-м километре дороги «Калкаман — Керней» вблизи села Бірлік Баянаульского района из-за столкновения автомобилей Pontiac и Lada Granta.
«По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате оба водителя и два пассажира, включая малолетнего ребенка, скончались на месте. Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
18 апреля 2025 года авария на трассе Астана — Ерейментау — Шидерты унесла жизнь тренера детского футбольного клуба из Павлодара. Вместе с ним в микроавтобусе на соревнования в Астану ехали 16 подростков, которые получили травмы.