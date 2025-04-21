Смертельное лобовое: четыре человека погибли в ДТП в Павлодарской области

«По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате оба водителя и два пассажира, включая малолетнего ребенка, скончались на месте. Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.