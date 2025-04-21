Уральца, которому принесли гроб с головой свиньи, отправили в колонию

Вымогатели взяли монтажную пену для входной двери и краску для надписей в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и уехали ни с чем. Тогда преступники поменяли план и достали отрубленную свиную голову. Они воткнули нож в голову свиньи, прикрепив к ней фото потерпевшего, и положили все это в гроб.