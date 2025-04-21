Разъярённая беременная жена устроила публичный самосуд над любовницей мужа в Хабаровске

Беременная избила девушку в Хабаровске. Видео © Telegram / Amur Mash.
Инцидент произошёл днём возле жилого комплекса «Вершины». Телеграм-канал Amur Mash опубликовал видео, на котором одна девушка нападает на другую, таская за волосы и нанося удары руками и ногами. Утверждается, что нападавшая — беременная жена, увидевшая, как её муж мило беседует с предполагаемой любовницей на скамейке. Очевидцы не вмешивались в происходящее. Пострадавшая обратилась в полицию с подозрением на перелом носа и многочисленные ушибы.
«В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Хабаровску обратилась с заявлением жительница Железнодорожного района. Со слов горожанки, в сквере ей причинила телесные повреждения незнакомая женщина», — заявили в городской полиции.
Правоохранители начали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В комментариях к видео также сообщалось, что муж избил свою беременную жену той же ночью, однако эту информацию пока не удалось подтвердить или опровергнуть.
Ранее сообщалось, что избитая красотка с Кубани отвергла связь с мужем чиновницы и достучалась до главы СК. Следователи начали проверку.