Разъярённая беременная жена устроила публичный самосуд над любовницей мужа в Хабаровске

Инцидент произошёл днём возле жилого комплекса «Вершины». Телеграм-канал Amur Mash опубликовал видео, на котором одна девушка нападает на другую, таская за волосы и нанося удары руками и ногами. Утверждается, что нападавшая — беременная жена, увидевшая, как её муж мило беседует с предполагаемой любовницей на скамейке. Очевидцы не вмешивались в происходящее. Пострадавшая обратилась в полицию с подозрением на перелом носа и многочисленные ушибы.