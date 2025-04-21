Под Казанью девочка на квадроцикле попала в смертельное ДТП

По предварительным данным Госавтоинспекции, 15-летняя девочка за рулем квадроцикла выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Шкода» под управлением 41-летнего водителя. Видео с места ДТП можно посмотреть в нашем телеграм-канале.