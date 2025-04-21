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Под Казанью девочка на квадроцикле попала в смертельное ДТП

Трагедия произошла в Пестречинском районе.

Под Казанью девочка на квадроцикле попала в смертельное ДТП. Трагедия произошла в Пестречинском районе Татарстана.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 15-летняя девочка за рулем квадроцикла выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Шкода» под управлением 41-летнего водителя. Видео с места ДТП можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

В результате аварии 12-летний пассажир квадроцикла был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, а девочка-водитель получила тяжелые травмы. Причины и обстоятельства происшествия выясняют автоинспекторы.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах школьники на мотоцикле разбились в ДТП. На пассажирском сиденье двухколесного транспорта находилась девочка-подросток, она была без шлема.