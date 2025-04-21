Грузовик в Приморье раздавил ребенка на зебре. Видео

«Смертельное ДТП произошло в Уссурийске. Там грузовик насмерть сбил ребенка, который ехал на велосипеде… Ребенок ехал по пешеходному переходу», — пишет РЕН ТВ со ссылкой прокуратуру. В результате мальчик 2014 года рождения погиб на месте происшествия.