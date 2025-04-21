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Грузовик в Приморье раздавил ребенка на зебре. Видео

В Уссурийске водитель грузовика насмерть сбил ребенка на велосипеде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, несовершеннолетний пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Ребенок шел по пешеходному переходу.

В Уссурийске водитель грузовика насмерть сбил ребенка на велосипеде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, несовершеннолетний пересекал дорогу по пешеходному переходу.

«Смертельное ДТП произошло в Уссурийске. Там грузовик насмерть сбил ребенка, который ехал на велосипеде… Ребенок ехал по пешеходному переходу», — пишет РЕН ТВ со ссылкой прокуратуру. В результате мальчик 2014 года рождения погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены необходимые экспертизы.