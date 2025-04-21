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В Уфе полностью сгорел школьный автобус, пострадал водитель

В Уфе водитель сгоревшего школьного автобуса получил ожоги.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на Затонском шоссе загорелся школьный автобус. Об этом сообщает МЧС республики.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в девять утра. В момент пожара в салоне автобуса не было детей, однако водитель ПАЗа получил ожоги.

— Мужчина получил ожог кисти и доставлен в медицинское учреждение, — добавили в ведомстве.

По факту случившегося прокуратура Башкирии начала проверку.

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