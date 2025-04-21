В Уфе полностью сгорел школьный автобус, пострадал водитель

В Уфе на Затонском шоссе загорелся школьный автобус. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в девять утра. В момент пожара в салоне автобуса не было детей, однако водитель ПАЗа получил ожоги.
— Мужчина получил ожог кисти и доставлен в медицинское учреждение, — добавили в ведомстве.
По факту случившегося прокуратура Башкирии начала проверку.
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