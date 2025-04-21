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В МВД предупредили о всплеске мошенничества с авиабилетами

Продажа авиабилетов через мошеннические сайты резко выросла в России.

В России выросло количество случаев продажи авиабилетов через мошеннические сайты. Как сообщает «РИА Новости», о всплеске афер по такой схеме предупредило МВД России.

По данным ведомства, мошенники за несколько часов создают сайты, маскируя их под официальные ресурсы авиакомпаний. Доверчивые граждане, которые приобрели через такие сайты билеты, могут осознать обман лишь в аэропорту.

Пока афера не вскрылась, злоумышленники успевают перенести сайт в новое место и под другим названием. Число подобных случаев существенно выросло за последний год, подсчитали в МВД.

До этого в авиакомпании Red Wings столкнулись со случаями, когда злоумышленники от лица перевозчика предлагали гражданам авиабилеты со скидкой. Мошенники пишут гражданам в социальной сети «ВКонтакте», предлагают приобрести дешевые авиабилеты и просят предоставить для бронирования личные данные.