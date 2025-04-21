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Умер за столом: тело испытателя двигателя нашли во время обеденного перерыва в Приморье

В Приморье работник завода скончался во время обеда.

Источник: Комсомольская правда

61-летний испытатель двигателей 6 разряда дизельремонтного завода в Уссурийском ГО скончался в обеденной зоне организации. Его нашли коллеги, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Он был единственным человеком, умершим на рабочем месте за минувшую неделю. Однако за это время произошло два несчастных случая. Так, 62-летний слесарь-ремонтник в войсковой части подвернул ногу в мастерской и сломал ее.

Кроме того, 47-летний слесарь по ремонту подвижного состава локомотиворемонтного завода в Уссурийске получил термический ожог тела, его госпитализировали.

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.