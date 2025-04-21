Умер за столом: тело испытателя двигателя нашли во время обеденного перерыва в Приморье

61-летний испытатель двигателей 6 разряда дизельремонтного завода в Уссурийском ГО скончался в обеденной зоне организации. Его нашли коллеги, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Он был единственным человеком, умершим на рабочем месте за минувшую неделю. Однако за это время произошло два несчастных случая. Так, 62-летний слесарь-ремонтник в войсковой части подвернул ногу в мастерской и сломал ее.
Кроме того, 47-летний слесарь по ремонту подвижного состава локомотиворемонтного завода в Уссурийске получил термический ожог тела, его госпитализировали.
Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.