В Башкирии туристы вплотную столкнулись с медведем в заповеднике

Во время экскурсии по территории национального парка «Башкирия» у озера Нугуш туристы столкнулись с диким медведем. Неожиданная встреча произошла на смотровой площадке горы Бейектау, где группа заметила хищника на расстоянии 200−300 метров ниже по склону.
Гид, сопровождавший группу, сразу же воспользовался звуковым отпугивателем, однако животное не спешило покидать территорию. В результате туристам пришлось скорректировать маршрут, чтобы избежать непосредственного контакта с опасным зверем.
Участники группы признались, что ранее скептически относились к предупреждениям администрации парка о возможных встречах с медведями даже на оборудованных экологических тропах. На практике же выяснилось, что эти хищники действительно чувствуют себя полноправными хозяевами заповедной территории.
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