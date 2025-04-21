Трое детей насмерть отравились газом: QazaqGaz Aimaq прокомментировал трагедию в Мерке

«В результате обследования установлено, что в доме использовался отопительный котёл кустарного производства. Дымоход был выведен через стену без надлежащей теплоизоляции и конденсатосборника, вентиляционный канал отсутствовал. Также в доме не было сигнализатора загазованности, договор на техническое обслуживание ВДГО и акт обследования вентиляционных и дымовых каналов отсутствовали», — говорится в сообщении.