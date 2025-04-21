В Иркутском районе мужчина арестован за истязания сына

«Подозреваемый, ранее не судимый, признал вину. Прокуратура Иркутского района поддержала ходатайство следствия об аресте, и суд согласился с доводами — обвиняемый останется в СИЗО-1 до 16 июня 2025 года», — пояснили в надзорном ведомстве.