В Иркутском районе мужчина арестован за истязания сына

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, в январе мужчина выстрелил в ребёнка из оружия на территории СНТ «Колобок», причинив мальчику телесные повреждения.
Уголовное дело возбуждено по статье об истязании несовершеннолетнего.
«Подозреваемый, ранее не судимый, признал вину. Прокуратура Иркутского района поддержала ходатайство следствия об аресте, и суд согласился с доводами — обвиняемый останется в СИЗО-1 до 16 июня 2025 года», — пояснили в надзорном ведомстве.
Расследование продолжается, а прокуратура контролирует законность всех решений, принимаемых следователями.