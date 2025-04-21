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На посту ГАИ в Самарской области поймали женщину с наркотиками в кармане

В Тольятти работники ГИБДД остановили автомобиль Toyota без документов на КПП «Рубеж». Пассажирка вела себя подозрительно, и при досмотре у нее нашли пакет с порошкообразным веществом.

В Тольятти работники ГИБДД остановили автомобиль Toyota без документов на КПП «Рубеж». Пассажирка вела себя подозрительно, и при досмотре у нее нашли пакет с порошкообразным веществом.

Выяснилось, что это N-метилэфедрон, который она приобрела для личного употребления. Задержанную, ранее уже судимую за наркотики, доставили в полицию. Возбуждено дело по статье 228 УК РФ, избрана подписка о невыезде. Расследование продолжается.

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