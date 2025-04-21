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В Челябинской области мошенники заставили пенсионерку «обезопасить» 3,3 млн

В Челябинской области мошенники заставили пенсионерку «обезопасить» 3,3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Новый случай крупного мошенничества зафиксировали сотрудники полиции Златоуста.

Им 66-летняя местная жительница рассказала, что две недели общалась с неизвестными в мессенджере. Первое сообщение поступило от имени бывшей коллеги, которая предупредила о начавшейся проверке правоохранительными органами и необходимости ответить на вопросы силовиков.

«Проверяющие» не заставили себя долго ждать. Они позвонили в том же мессенджере и обвинили пенсионерку во взломе архива на бывшем месте работы, в сомнительных переводах с ее счета и оформлении кредитов на ее имя. Злоумышленники убедили женщину, что необходимо все сбережения перевести на «безопасный счет».

«Она обналичила в банках ранее вырученные от продажи недвижимости деньги, перевела их на указанные аферистами счета. Кроме того, взяла крупные суммы у знакомых и отправила на “безопасный счет”. В результате общая сумма ущерба составила 3,3 млн рублей», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Сотрудники полиции напоминают, что «безопасных счетов» не существует. Это уловка, которую мошенники используют для обмана.