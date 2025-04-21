В Челябинской области мошенники заставили пенсионерку «обезопасить» 3,3 млн

«Проверяющие» не заставили себя долго ждать. Они позвонили в том же мессенджере и обвинили пенсионерку во взломе архива на бывшем месте работы, в сомнительных переводах с ее счета и оформлении кредитов на ее имя. Злоумышленники убедили женщину, что необходимо все сбережения перевести на «безопасный счет».